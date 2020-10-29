Территорию нижегородской Стрелки откроют для свободного посещения

Сейчас территория закрыта забором, но к 2021 году планируется сделать Стрелку общественным пространством и новой городской точкой притяжения.

«Чтобы сделать территорию Стрелки общедоступной и интересной для горожан, нужно вместе решить, какие задачи стоят перед нами с учетом временных и финансовых ресурсов. Мы считаем, что проект глобального развития должен стать предметом отдельного архитектурного конкурса в будущем», — рассказала директор ИРГСНО Дарья Шорина.

Сейчас программа благоустройства находится на этапе сбора обратной связи — любой желающий может заполнить анкету и принять участие в дальнейшем развитии территории. После анализа полученных данных, ИРГСНО представят предварительную концепцию горожанам и экспертам, также в ближайшее время организаторы проведут экскурсии по территории Стрелки — информация об анонсах появится в группе Института развития городской среды.

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Фото: Дима Четыре.