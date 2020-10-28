В Нижнем Новгороде избрали нового мэра

28 октября Юрий Шалабаев был избран главой Нижнего Новгорода. В ходе заседания Городской думы Юрий представил программу развития города до 2025 года – Нижний должен стать образцом среди городов–миллионников в России. В ходе тайного голосования он получил 25 голосов, Кирилл Лазорин получил 4 голоса, а Герман Карачевский — 2.

«Я успел сделать выводы о профессиональных качествах Юрия Шалабаева во время его работы в минфине области. Во время пандемии мы заново выстраивали систему поддержки бизнеса и работу мэрии в условиях ограничений. Он с этими задачами справился и проявил себя профессионалом», - отметил глава региона Глеб Никитин.

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Фото: Instagram Юрия Шалабаева.