В Нижнем Новгороде избрали нового мэра

Юрий Шалабаев избран мэром Нижнего Новгорода на ближайшие пять лет — за него проголосовали 25 депутатов.
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Юрий Шалабаев избран мэром Нижнего Новгорода на ближайшие пять лет — за него проголосовали 25 депутатов.
28 октября Юрий Шалабаев был избран главой Нижнего Новгорода. В ходе заседания Городской думы Юрий представил программу развития города до 2025 года – Нижний должен стать образцом среди городов–миллионников в России. В ходе тайного голосования он получил 25 голосов, Кирилл Лазорин получил 4 голоса, а Герман Карачевский — 2.
«Я успел сделать выводы о профессиональных качествах Юрия Шалабаева во время его работы в минфине области. Во время пандемии мы заново выстраивали систему поддержки бизнеса и работу мэрии в условиях ограничений. Он с этими задачами справился и проявил себя профессионалом», - отметил глава региона Глеб Никитин.
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Фото: Instagram Юрия Шалабаева.
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