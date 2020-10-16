Нижегородские компании вошли в рейтинг РБК 500

Нижегородские компании, представленные в рейтинге, занимаются производством и продажей продуктов питания, автомобилей и лекарственной продукции:

«Фармкомплект» — нижегородская компания заработавшая за 2019 год 60 миллиардов рублей — продает более 4000 наименований медикаментов и товаров медицинского назначения. «СПАР Миддл Волга» — компания, работающая под брендом сети Spar — в 2019 году заработала 52 миллиарда рублей. «Агат» — автомобильная сеть в 12 городах России — за 2019 год заработала 52 миллиарда рублей. «Сладкая жизнь» — продуктовая компания, крупнейшая в Нижнем Новгороде — за 2019 год заработала 39 миллиардов рублей. «Нижегородский масложировой комбинат» — в 2019 году прибыль составила 35 миллиардов рублей. Автодилер «Луидор» — компания занимается продажей и обслуживанием техники ГАЗ — в 2019 году прибыль составила 33 миллиарда рублей. Alidi — компания занимается продажей продуктов питания, бытовой химии, косметики, кормов и товаров для животных. В прошлом году заработок достиг 32 миллиардов рублей. «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» — в 2019 году компания заработала 70 миллиардов рублей.

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Фото: pexels.