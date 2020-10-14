В нижегородском кремле появятся куранты

Всего циферблатов будет четыре. Каждый из механизмов более 2 метров в диаметре, изготовлен в старинном стиле с золочеными цифрами на черном фоне: на одном циферблате цифры славянские, на другом — арабские, а еще на двух других — римские. До 19 октября часы будут стоять перед входом в Администрацию, а потом их поднимут и разместят по сторонам колокольни. В конце декабря 2020 года специалисты планируют запустить часы — монтаж часового механизма начнется уже 30 ноября.

«Мелодичным звоном они будут отбивать каждые 15 минут и каждый час», — сообщает протоиерей Игорь Покровский

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Фото: Ирина Елагина.