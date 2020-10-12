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В выходные в Нижнем Новгороде выпадет снег

Пасмурная и дождливая погода ждет нижегородцев на этой неделе. По сообщению синоптиков, к концу недели погода существенно испортится — в выходные обещают до +4 градусов и снег.

 

Как сообщают синоптики, в понедельник, 12 октября, температура воздуха прогреется днем до +13 градусов, без осадков. 

Во вторник, 13 октября,  потеплеет до +17, будет пасмурно и без дождей. В среду, 14 октября, будет облачно, столбики термометров поднимутся до +15 градусов. В четверг, 15 октября, ожидаются осадки и похолодание до +12. Уже в пятницу, 16 октября,  будет не выше +10 градусов и дожди.

К выходным погода испортится окончательно, воздух прогреется до +4 градусов, а в воскресенье, 18 октября, синоптики обещают снег.

 

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Фото: pexels. 

 

Анна Ефимычева,
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