В выходные в Нижнем Новгороде выпадет снег

Как сообщают синоптики, в понедельник, 12 октября, температура воздуха прогреется днем до +13 градусов, без осадков.

Во вторник, 13 октября, потеплеет до +17, будет пасмурно и без дождей. В среду, 14 октября, будет облачно, столбики термометров поднимутся до +15 градусов. В четверг, 15 октября, ожидаются осадки и похолодание до +12. Уже в пятницу, 16 октября, будет не выше +10 градусов и дожди.

К выходным погода испортится окончательно, воздух прогреется до +4 градусов, а в воскресенье, 18 октября, синоптики обещают снег.

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Фото: pexels.