Андрей Малахов посетил мурал в Выксе

Андрей Малахов вместе со своей женой приехал в Выксу. Телеведущий посетил открытие самого большого мурала Эрика Булатова в России «Стой – Иди. Амбар в Нормандии».
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Андрей Малахов вместе со своей женой приехал в Выксу. Телеведущий посетил открытие самого большого мурала Эрика Булатова в России «Стой – Иди. Амбар в Нормандии».
Телеведущий Андрей Малахов приехал в Выксу и посетил индустриальный стрит-арт парк города, где располагается самый большой монументальный мурал художника Эрика Булатова в России. Арт-объект, площадью 2,5 тысячи квадратных метров, называется «Стой – Иди. Амбар в Нормандии». Произведение соединило в себе две работы художника — «Амбар в Нормандии», созданный в 2011 году и «Стой — Иди», которой в этом году исполнится 45 лет.
Пост в социальной сети журналист дополнил комментарием: «В поисках современного искусства #выкса #art».
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Фото: https://www.instagram.com/omk.ru/ .
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