Андрей Малахов посетил мурал в Выксе

Телеведущий Андрей Малахов приехал в Выксу и посетил индустриальный стрит-арт парк города, где располагается самый большой монументальный мурал художника Эрика Булатова в России. Арт-объект, площадью 2,5 тысячи квадратных метров, называется «Стой – Иди. Амбар в Нормандии». Произведение соединило в себе две работы художника — «Амбар в Нормандии», созданный в 2011 году и «Стой — Иди», которой в этом году исполнится 45 лет.