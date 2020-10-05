Теплая погода продлится в Нижнем Новгороде еще неделю

Нижегородцы насладятся теплой погодой без осадков еще неделю. Воздух прогреется до плюс 20 градусов.
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Нижегородцы насладятся теплой погодой без осадков еще неделю. Воздух прогреется до плюс 20 градусов.
Понедельник, 5 октября, станет самым холодным на этой неделе — столбики термометров не поднимутся выше +13 градусов.
Во вторник, 6 октября, будет солнечно и тепло, до +17 днем и без осадков.
В среду, 7 октября, погода немного испортится, обещают дожди и +18 градусов.
В четверг, 8 октября, будет ясная погода и воздух прогреется до +20 градусов.
В пятницу, 9 октября, ожидаются небольшие осадки и до +18 градусов.
В выходные, 10 и 11 октября, воздух прогреется максимум до +15, будет ясно и без осадков.
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Фото: pixabay.
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