Нижегородцев прокатят на такси 19 века

Специально к премьере сериала «Гусар» ТНТ запускает «Гусарское такси» в Нижнем Новгороде. Повозка с лошадьми под управлением гусара будет курсировать по Сормовскому парку 4 октября.
Выберите свой город:
Ваш город
Специально к премьере сериала «Гусар» ТНТ запускает «Гусарское такси» в Нижнем Новгороде. Повозка с лошадьми под управлением гусара будет курсировать по Сормовскому парку 4 октября.
4 октября с 13:00 до 15:00 по набережной Сормовского парка будет курсировать «Гусарское такси». Воспользоваться услугами транспорта можно будет только «усатым» пассажирам. При отсутствии усов — команда ТНТ старательно изобразит на вашем лице такие, что от настоящих не отличишь.
С 5 октября в 20:00 на ТНТ состоится премьера комедийно–фантастического сериала «Гусар» с Гариком Харламовым в главной роли.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.
Фото: pixabay.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.