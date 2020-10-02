Нижегородцев прокатят на такси 19 века

4 октября с 13:00 до 15:00 по набережной Сормовского парка будет курсировать «Гусарское такси». Воспользоваться услугами транспорта можно будет только «усатым» пассажирам. При отсутствии усов — команда ТНТ старательно изобразит на вашем лице такие, что от настоящих не отличишь.

С 5 октября в 20:00 на ТНТ состоится премьера комедийно–фантастического сериала «Гусар» с Гариком Харламовым в главной роли.



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Фото: pixabay.