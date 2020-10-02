Эвелина Бледанс восхитилась Нижним Новгородом

Эвелина Бледанс посетила столицу Приволжья по приглашению Екатерины Одинцовой. В компании друзей актрисы прогулялись по центру города и сделали серию фотографии у стен Кремля.
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Эвелина Бледанс посетила столицу Приволжья по приглашению Екатерины Одинцовой. В компании друзей актрисы прогулялись по центру города и сделали серию фотографии у стен Кремля.
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Когда случилась любовь 💛 с Нижним Новгородом @nizhny800! ⠀ По приглашению Катюши @odintsovaprtrend я оказалась здесь без гастролей и работ. Просто так - провести время с девчонками и насладиться Катюшиным родным городом. Как же красиво оказалось здесь! Особенно в этот осенний период! ⠀ Нижний Новгород - древний город, куда здорово приехать просто на выходные и погулять по улочкам 🍂🍁 ⠀ Сейчас в нём кипит жизнь, город активно меняется, благоустраивается, становится более туристическим. Нижний Новгород всегда интересовал туристов своими историческими постройками, церквями и соборами. ⠀ Кстати, в следующем году #НижнийНовгород отмечает 800-летие и будет много фестивалей, концертов и др. активностей. Не пропустите. 😉 Обязательно прогуляйтесь у Кремля и посмотрите место слияния двух рек — Волги и Оки. Высокие берега Волги дают возможность полюбоваться на панораму стрелки с высоты — от Нижегородского Кремля или с площади Минина, или же с двухкилометрового парадного Верхне-Волжского откоса. ⠀ Что вы думаете про путешествия по России на выходные? #путешествие #россия #нижнийновгород #бледанс #шпица #одинцова #костюшкина #сафина #пудова
Актриса посетила Нижний Новгород по приглашению другой известной дивы — телеведущей Екатерины Одинцовой.
«Нижний Новгород -древний город, куда здорово приехать просто на выходные и погулять по улочкам. Сейчас в нём кипит жизнь, город активно меняется, благоустраивается, становится более туристическим», — поделилась звезда в своем профиле в инстаграм.
Кроме того, теледива рассказала о своих личных местах-фаворитах в городе: «Обязательно прогуляйтесь у Кремля и посмотрите место слияния двух рек — Волги и Оки. Высокие берега Волги дают возможность полюбоваться на панораму стрелки с высоты — от Нижегородского Кремля или с площади Минина, или же с двухкилометрового парадного Верхне-Волжского откоса».
Вместе с Эвелиной столицу Приволжья посетила актриса Екатерина Шпица.
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