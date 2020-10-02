Эвелина Бледанс восхитилась Нижним Новгородом

Актриса посетила Нижний Новгород по приглашению другой известной дивы — телеведущей Екатерины Одинцовой.

«Нижний Новгород -древний город, куда здорово приехать просто на выходные и погулять по улочкам. Сейчас в нём кипит жизнь, город активно меняется, благоустраивается, становится более туристическим», — поделилась звезда в своем профиле в инстаграм.

Кроме того, теледива рассказала о своих личных местах-фаворитах в городе: «Обязательно прогуляйтесь у Кремля и посмотрите место слияния двух рек — Волги и Оки. Высокие берега Волги дают возможность полюбоваться на панораму стрелки с высоты — от Нижегородского Кремля или с площади Минина, или же с двухкилометрового парадного Верхне-Волжского откоса».

Вместе с Эвелиной столицу Приволжья посетила актриса Екатерина Шпица.

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