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В Нижнем пройдет спортивный фестиваль «Спорт-Fest 2020»

3 октября на площадке «Спорт Порт» пройдет фестиваль «Спорт-Fest 2020». В программе мероприятия — мастер–классы, выступления фристайлеров, концерт, розыгрыши призов и мобильная фотозона.  

 

Спортивный фестиваль «Спорт-Fest 2020» пройдет 3 октября с 13:00 до 17:00 на площадке «Спорт Порт». 

Мероприятие обещает насыщенную программу:

  • поединок от представителей федерации тайского бокса
  • выступление нижегородских музыкальных коллективов «Kuzkiny Deti», «BWD-show», «BrassBurgers» и барабанное шоу
  • мастер–классы по футболу, баскетболу, регби и скейтборду
  • мастер-класс по хулахупу от рекордсменки России
  • конкурсы и розыгрыши призов и мобильная фотозона 

Фестиваль пройдет в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

 

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Фото: https://vk.com/stadium18

 

Анна Ефимычева,
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