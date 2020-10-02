В Нижнем пройдет спортивный фестиваль «Спорт-Fest 2020»

3 октября на площадке «Спорт Порт» пройдет фестиваль «Спорт-Fest 2020». В программе мероприятия — мастер–классы, выступления фристайлеров, концерт, розыгрыши призов и мобильная фотозона.
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3 октября на площадке «Спорт Порт» пройдет фестиваль «Спорт-Fest 2020». В программе мероприятия — мастер–классы, выступления фристайлеров, концерт, розыгрыши призов и мобильная фотозона.
Спортивный фестиваль «Спорт-Fest 2020» пройдет 3 октября с 13:00 до 17:00 на площадке «Спорт Порт».
Мероприятие обещает насыщенную программу:
Фестиваль пройдет в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
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Фото: https://vk.com/stadium18
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