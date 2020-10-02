В Нижнем пройдет спортивный фестиваль «Спорт-Fest 2020»

Спортивный фестиваль «Спорт-Fest 2020» пройдет 3 октября с 13:00 до 17:00 на площадке «Спорт Порт».

Мероприятие обещает насыщенную программу:

поединок от представителей федерации тайского бокса

выступление нижегородских музыкальных коллективов «Kuzkiny Deti», «BWD-show», «BrassBurgers» и барабанное шоу

мастер–классы по футболу, баскетболу, регби и скейтборду

мастер-класс по хулахупу от рекордсменки России

конкурсы и розыгрыши призов и мобильная фотозона

Фестиваль пройдет в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

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Фото: https://vk.com/stadium18