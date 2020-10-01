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Нижний Новгород вошел в топ-10 лучших городов для путешествий в октябре

Сервис бронирования жилья для отдыха выяснил, какие города наиболее популярны у туристов для путешествий в октябре — третье место занял Нижний Новгород. 

Нижний Новгород вошел в тройку лидеров среди лучших российских городов для путешествий в октябре. Возглавил рейтинг Санкт-Петербург, за ним Москва, также в пятерке лидеров — Переславль-Залесский и Петрозаводск. 

По данным сервиса бронирования жилья, туристы выбирают экскурсионные поездки в Нижний Новгород от 3 дней — трата на аренду жилья в сутки 2075 рублей.

Топ-10 самых популярных городов для экскурсионных поездок по стране в октябре:

  1. Санкт-Петербург 
  2. Москва 
  3. Нижний Новгород
  4. Переславль-Залесский 
  5. Петрозаводск 
  6. Суздаль 
  7. Уфа
  8. Хабаровск 
  9. Волгоград
  10. Ростов-на-Дону 

 

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Анна Ефимычева,
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