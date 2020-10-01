Сервис бронирования жилья для отдыха выяснил, какие города наиболее популярны у туристов для путешествий в октябре — третье место занял Нижний Новгород.
Нижний Новгород вошел в топ-10 лучших городов для путешествий в октябре
Нижний Новгород вошел в тройку лидеров среди лучших российских городов для путешествий в октябре. Возглавил рейтинг Санкт-Петербург, за ним Москва, также в пятерке лидеров — Переславль-Залесский и Петрозаводск.
По данным сервиса бронирования жилья, туристы выбирают экскурсионные поездки в Нижний Новгород от 3 дней — трата на аренду жилья в сутки 2075 рублей.
Топ-10 самых популярных городов для экскурсионных поездок по стране в октябре:
- Санкт-Петербург
- Москва
- Нижний Новгород
- Переславль-Залесский
- Петрозаводск
- Суздаль
- Уфа
- Хабаровск
- Волгоград
- Ростов-на-Дону
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