Нижний Новгород вошел в топ-10 лучших городов для путешествий в октябре

Нижний Новгород вошел в тройку лидеров среди лучших российских городов для путешествий в октябре. Возглавил рейтинг Санкт-Петербург, за ним Москва, также в пятерке лидеров — Переславль-Залесский и Петрозаводск.

По данным сервиса бронирования жилья, туристы выбирают экскурсионные поездки в Нижний Новгород от 3 дней — трата на аренду жилья в сутки 2075 рублей.

Топ-10 самых популярных городов для экскурсионных поездок по стране в октябре:

Санкт-Петербург Москва Нижний Новгород Переславль-Залесский Петрозаводск Суздаль Уфа Хабаровск Волгоград Ростов-на-Дону

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