Галерея вкуса «Парк Культуры» представила афишу музыкальных вечеров на октябрь

Галерея вкуса «Парк Культуры» представила музыкальную афишу. Весь октябрь в четверг и пятницу можно прийти в заведение и насладиться живой музыкой и вокалом.

Афиша:

Четверг в 19:00

1 октября — Дуэт Дмитрия Громова (клавиши, контрабас)

8 октября — Ольга Францужан (lounge, blues, pop)

15 октября — Денис Вознесенский (клавиши)

22 октября — Гитарный дуэт «Роза ветров»

29 октября — Струнное трио «Гран при» (альта, скрипка, контрабас)

Пятница в 20:00

2 октября — Марина Гиоргадзе (jazz, blues)

9 октября — Мария Сунгурова (вокал)

16 октября — Ольга Матренина (french,jazz,pop)

23 октября — Татьяна Гуляева (jazz)

30 октября — Ольга Зимина (vintage,lounge)

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Фото: https://vk.com/park_kultury_nn