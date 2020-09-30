Галерея вкуса «Парк Культуры» представила афишу музыкальных вечеров на октябрь

Весь октябрь в «Парке Культуры» будут проходить музыкальные вечера. Каждый четверг и пятницу можно насладиться живой музыкой.
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Весь октябрь в «Парке Культуры» будут проходить музыкальные вечера. Каждый четверг и пятницу можно насладиться живой музыкой.
Галерея вкуса «Парк Культуры» представила музыкальную афишу. Весь октябрь в четверг и пятницу можно прийти в заведение и насладиться живой музыкой и вокалом.
Афиша:
Четверг в 19:00
Пятница в 20:00
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Фото: https://vk.com/park_kultury_nn
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