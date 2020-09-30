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Галерея вкуса «Парк Культуры» представила афишу музыкальных вечеров на октябрь

Весь октябрь в «Парке Культуры» будут проходить музыкальные вечера. Каждый четверг и пятницу можно насладиться живой музыкой.

 

Галерея вкуса «Парк Культуры» представила музыкальную афишу. Весь октябрь в четверг и пятницу можно прийти в заведение и насладиться живой музыкой и вокалом.

Афиша:

Четверг в 19:00

  • 1 октября — Дуэт Дмитрия Громова (клавиши, контрабас)
  • 8 октября — Ольга Францужан (lounge, blues, pop)
  • 15 октября — Денис Вознесенский (клавиши)
  • 22 октября — Гитарный дуэт «Роза ветров»
  • 29 октября — Струнное трио «Гран при» (альта, скрипка, контрабас)

Пятница в 20:00

  • 2 октября — Марина Гиоргадзе (jazz, blues)
  • 9 октября — Мария Сунгурова (вокал)
  • 16 октября — Ольга Матренина (french,jazz,pop)
  • 23 октября — Татьяна Гуляева (jazz)
  • 30 октября — Ольга Зимина (vintage,lounge)

 

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Фото: https://vk.com/park_kultury_nn

Анна Ефимычева,
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