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В Нижнем представят коллекцию старинных японских фотографий

2 октября в Русском музее фотографии откроется выставка «Старинная японская фотография», где представят богатую коллекцию работ эпохи Мэйдзи, которая на сегодняшний день считается одной из крупнейших в Европе.

 

С 3 октября по 8 ноября в Русском музее фотографии представят богатую коллекцию старинной японской фотографии, которая считается одной из крупнейших в Европе. Работы, представленные на выставке, выполнены в технике альбуминовой печати, которая угасает от соприкосновения с солнечным светом. Изображения раскрашены частично — только для расстановки визуальных акцентов. 

Авторы вдохновлялись многообразием городской жизни, пытаясь уловить ускользающую действительность — смазанные фигуры-призраки на улицах, непосредственное проявление эмоций у второстепенных персонажей, особая пластика архитектуры, костюмов, аксессуаров и предметов обихода.

Раскрашенная фотография — это особое явление, которое стоит на пересечении традиций европейской фотографии и японских традиционных видов искусства. 

 

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Анна Ефимычева,
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