В Нижнем Новгороде откроется кинопарковка у стадиона

Кинотеатр на парковке стадиона «Нижний Новгород» будет работать со 2 по 18 октября. Мероприятие сможет посетить любой желающий бесплатно.

Расписание сеансов на эти выходные:

2 октября

17:00 — Скандинавский форсаж

20:00 — Ничего себе каникулы

23:00 — Магазинные воришки

3 октября

17:00 — Лед

20:00 — Туннель: Опасно для жизни

23:00 — Зеленая книга

4 октября

17:00 — В погоне за ветром

20:00 — Операция «Колибри»

23:00 — Вторжение



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Фото: https://vk.com/stadium18.