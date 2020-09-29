В Нижнем Новгороде откроется кинопарковка у стадиона

Кинопарковка начнет работать у стадиона «Нижний Новгород». Первый показ пройдет 2 октября — кино можно посмотреть прямо из машины. Организаторы покажут самые разнообразные ленты — от боевиков до мелодрам.
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Кинопарковка начнет работать у стадиона «Нижний Новгород». Первый показ пройдет 2 октября — кино можно посмотреть прямо из машины. Организаторы покажут самые разнообразные ленты — от боевиков до мелодрам.
Кинотеатр на парковке стадиона «Нижний Новгород» будет работать со 2 по 18 октября. Мероприятие сможет посетить любой желающий бесплатно.
Расписание сеансов на эти выходные:
2 октября
3 октября
4 октября
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Фото: https://vk.com/stadium18.
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