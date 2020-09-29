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В Нижнем Новгороде откроется кинопарковка у стадиона

Кинопарковка начнет работать у стадиона «Нижний Новгород». Первый показ пройдет 2 октября — кино можно посмотреть прямо из машины. Организаторы покажут самые разнообразные ленты — от боевиков до мелодрам. 

 

Кинотеатр на парковке стадиона «Нижний Новгород» будет работать со 2 по 18 октября. Мероприятие сможет посетить любой желающий бесплатно.

Расписание сеансов на эти выходные:

2 октября

  • 17:00 — Скандинавский форсаж 
  • 20:00 — Ничего себе каникулы
  • 23:00 — Магазинные воришки

3 октября

  • 17:00 — Лед
  • 20:00 — Туннель: Опасно для жизни
  • 23:00 — Зеленая книга

4 октября 

  • 17:00 — В погоне за ветром
  • 20:00 — Операция «Колибри»
  • 23:00 — Вторжение

 
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Фото: https://vk.com/stadium18.

Анна Ефимычева,
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