В Нижнем Новгороде пройдет спектакль в автобусе

Участники творческого объединения «Нетеатр» покажут спектакль «Автобус», мероприятие пройдет в общественном транспорте.

Из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в регионе, было принято решение сделать показ в таком необычном месте, так как все театральные площадки города закрыты, а работа общественного транспорта официально разрешена.

4 октября в 16:00 транспорт отправится от памятника Чкалову на Площади Минина и Пожарского.

«Пьеса «Автобус» написана участниками нетеатра специально для данной постановки. Острый юмор, характерные персонажи, парадоксальные ситуации. И да, автобус будет ехать. Такое пропустить нельзя», — сообщается на сайте мероприятия.

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Фото:pexels.