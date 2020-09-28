Воздухоплаватель опубликовал фото Щелоковского хутора с воздушного шара

Нижегородский воздухоплаватель Георгий Зименко опубликовал фото осеннего Щелоковского хутора с воздушного шара.
Выберите свой город:
Ваш город
Нижегородский воздухоплаватель Георгий Зименко опубликовал фото осеннего Щелоковского хутора с воздушного шара.
Воздухоплаватель Георгий Зименко поделился кадрами, на которых Щелоковский хутор виден с высоты птичьего полета. На снимках автор запечатлел осенний лес, водоемы и деревянное зодчество. Кадры были сделаны утром во время полета на аэростате.
«Утренний полёт над Щелоковским хутором! Осенью он особенно хорош!» — поделился впечатлениями автор публикации.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.
Фото: Георгий Зименко.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.