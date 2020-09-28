18+

Воздухоплаватель опубликовал фото Щелоковского хутора с воздушного шара

Нижегородский воздухоплаватель Георгий Зименко опубликовал фото осеннего Щелоковского хутора с воздушного шара.

 

Воздухоплаватель Георгий Зименко поделился кадрами, на которых Щелоковский хутор виден с высоты птичьего полета. На снимках автор запечатлел осенний лес, водоемы и деревянное зодчество. Кадры были сделаны утром во время полета на аэростате.

«Утренний полёт над Щелоковским хутором! Осенью он особенно хорош!» — поделился впечатлениями автор публикации. 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

Фото: Георгий Зименко.

 

Анна Ефимычева,
Комментарии

Наши проекты