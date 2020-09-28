Воздухоплаватель опубликовал фото Щелоковского хутора с воздушного шара

Воздухоплаватель Георгий Зименко поделился кадрами, на которых Щелоковский хутор виден с высоты птичьего полета. На снимках автор запечатлел осенний лес, водоемы и деревянное зодчество. Кадры были сделаны утром во время полета на аэростате.

«Утренний полёт над Щелоковским хутором! Осенью он особенно хорош!» — поделился впечатлениями автор публикации.

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Фото: Георгий Зименко.