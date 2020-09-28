В Нижний Новгород придет потепление

Настоящее «бабье лето» порадует нижегородцев на этой неделе. Малооблачный антициклон, который развернулся над нашим регионом, принесет теплую и солнечную погоду без дождей. С середины недели воздух прогреется до плюс 20 градусов.
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Настоящее «бабье лето» порадует нижегородцев на этой неделе. Малооблачный антициклон, который развернулся над нашим регионом, принесет теплую и солнечную погоду без дождей. С середины недели воздух прогреется до плюс 20 градусов.
По сообщению синоптиков, в понедельник, 28 сентября воздух прогреется до +18 градусов днем, на небе будет переменная облачность. Вечером столбики термометров покажут +13 градусов, ночью до + 10°С.
Во вторник, 29 сентября, нижегородцев ждет облачная, а во второй половине дня даже пасмурная, погода. Днем воздух прогреется до +19 °С.
В среду, 30 сентября, утром будет облачно, но и до +9 °С, днем обещают до +20 градусов. В четверг, 1 октября, будет ясно, тепло и безветренно — днем до +21 градуса, к вечеру +16.
В пятницу, 2 октября столбики термометров поднимутся до +20 °С, без дождей, к вечеру +15. Такая же солнечная и теплая погода ждет нижегородцев в выходные.
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Фото: pexeles.
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