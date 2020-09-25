В Нижегородских кинотеатрах покажут программу фестиваля Beat Weekend 2020

С 15 по 21 октября в кинотеатрах «Орленок» и «Синема Парк Фантастика» пройдет показ программы международного фестиваля документального кино о новой культур Beat Weekend 2020 — 7 фильмов о людях и явлениях, которые сформировали современную культуру: от Бэнкси и Трумена Капоте до интернет-мемов.
Показ международного фестиваля документального кино о новой культур Beat Weekend 2020 пройдет в кинотеатрах «Орленок» и «Синема Парк Фантастика» с 15 по 21 октября.
В программе фестиваля:
- фильм о знаменитом фотографе Марте Купер, запечатлевшей первые граффити Нью-Йорка — «Марта Купер: История о граффити»
- лента о легендарном парижском концепт-сторе Colette — «Colette, моя любовь»
- тайная история современной американской политики через призму лягушонка Пепе — «Ништяк браток»
- исследование эволюции голливудского саунд-дизайна с участием Дэвида Линча, Стивена Спилберга и Кристофера Нолана — «По волнам: искусство звука в кино»
- документалка об удивительном мире нью-йоркских букинистов и коллекционеров — «Книготорговцы»
- лента о самом загадочном художнике планеты Бэнкси — «В погоне за Бэнкси»
- кинокартина о закате карьеры великого американского писателя Трумена Капоте — «Говорит Трумен Капоте».
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