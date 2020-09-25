В Нижегородских кинотеатрах покажут программу фестиваля Beat Weekend 2020

С 15 по 21 октября в кинотеатрах «Орленок» и «Синема Парк Фантастика» пройдет показ программы международного фестиваля документального кино о новой культур Beat Weekend 2020 — 7 фильмов о людях и явлениях, которые сформировали современную культуру: от Бэнкси и Трумена Капоте до интернет-мемов.