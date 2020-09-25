В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль наук, искусств и технологий «Фенист»

С 28 сентября по 2 октября, на youtube-канале «Фениста» будут проходить дискуссии со специалистами в разных областях — астрономия, химия, медицина, питание, лингвистика, психология, компьютерные технологии и искусственный интеллект. В них примут участие известные ученые и популяризаторы науки. Эксперты обсудят актуальные проблемы, проекты и тенденции, а также ответят на вопросы слушателей, которые можно оставлять в комментариях под трансляцией.

Кроме того, «Фенист» присоединяется к фестивалю актуального научного кино «ФАНК». В программе запланированы показы трех научно-популярных фильмов, которые после просмотра можно обсудить с экспертом.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.