Театр оперы и балета имени Пушкина поддерживает акцию НОНЦ «Помоги храбрецу».

25 сентября оперный театр передает фонду игрушки для «Коробочки храбрости». Игрушечные балерины в разных платьях и украшениях, сделанные руками театральных бутафоров, отправляются в НОНЦ, чтобы порадовать детей, преодолевающих ежедневный страх.

«Мы рады поддержать наших друзей – фонд НОНЦ. Сейчас мы все больше сосредоточены на собственном здоровье и своих проблемах, важно помнить, что наша помощь может быть особенно нужна и ценна кому- то еще. Мы будем счастливы, если наши балерины помогут кому-то из деток преодолеть страх и улыбнуться», — прокомментировал акцию художественный руководитель театра Александр Топлов.

Помочь фонду и пополнить «Коробочку храбрости» может каждый. Для этого нужно зайти на страницу акции и выбрать один из удобных для вас способов: перечислить средства или купить игрушки самому и передать в Фонд НОНЦ.

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