В Нижнем пройдет фестиваль «Читай Горький»

Историко-литературный фестиваль «Читай Горький» пройдет в областной библиотеке имени Ленина. Открытие состоится 25 сентября в 10:00.

Программа фестиваля:

гостей ждут встречи с писателями, редакторами, мастер-классы, презентации, обсуждения и автограф-сессии, а нижегородские издательства представят свои новинки.

в белом зале библиотеки пройдет торжественное награждение лауреатов конкурса «Лучшая книга по истории и культуре Нижегородского края»;

на фестивале будет работать сектор «Графическая литература», его участниками станут нижегородские художники комиксов — гости смогут познакомиться с выставкой «Война через призму комикса», посвящённой Великой Отечественной войне;

для любителей научной фантастики будет работать творческая мастерская «Будущее – для человека»;

литературное мастерство продемонстрируют начинающие авторы — участники Совета молодых литераторов Нижегородской области;

в сером здании библиотеки на улице Варварской, 3Д будет организована библиотечная площадка «Дамская комната», где гостей ждут мастер-классы и выставки.

Посещение мастер-классов и творческих встреч осуществляется по предварительной записи. Организаторы просят родителей воздержаться от посещения мероприятий с детьми.

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Фото: группа фестиваля «ВКонтакте».