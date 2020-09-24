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В Нижнем пройдет фестиваль «Читай Горький»

С 25 по 27 сентября в Нижнем Новгороде пройдет историко-литературный фестиваль «Читай Горький». Для гостей мероприятия организуют мастер-классы, выставки, творческие мастерские и многое другое. 

 

Историко-литературный фестиваль «Читай Горький» пройдет в областной библиотеке имени Ленина. Открытие состоится 25 сентября в 10:00. 

Программа фестиваля:

  • гостей ждут встречи с писателями, редакторами, мастер-классы, презентации, обсуждения и автограф-сессии, а нижегородские издательства представят свои новинки.
  • в белом зале библиотеки пройдет торжественное награждение лауреатов конкурса «Лучшая книга по истории и культуре Нижегородского края»;
  • на фестивале будет работать сектор «Графическая литература», его участниками станут нижегородские художники комиксов — гости смогут познакомиться с выставкой «Война через призму комикса», посвящённой Великой Отечественной войне;
  • для любителей научной фантастики будет работать творческая мастерская «Будущее – для человека»;
  • литературное мастерство продемонстрируют начинающие авторы — участники Совета молодых литераторов Нижегородской области;
  • в сером здании библиотеки на улице Варварской, 3Д будет организована библиотечная площадка «Дамская комната», где гостей ждут мастер-классы и выставки. 

Посещение мастер-классов и творческих встреч осуществляется по предварительной записи. Организаторы просят родителей воздержаться от посещения мероприятий с детьми.

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Фото: группа фестиваля «ВКонтакте».

Анна Ефимычева,
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