В Нижнем пройдет фестиваль «Читай Горький»

С 25 по 27 сентября в Нижнем Новгороде пройдет историко-литературный фестиваль «Читай Горький». Для гостей мероприятия организуют мастер-классы, выставки, творческие мастерские и многое другое.
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С 25 по 27 сентября в Нижнем Новгороде пройдет историко-литературный фестиваль «Читай Горький». Для гостей мероприятия организуют мастер-классы, выставки, творческие мастерские и многое другое.
Историко-литературный фестиваль «Читай Горький» пройдет в областной библиотеке имени Ленина. Открытие состоится 25 сентября в 10:00.
Программа фестиваля:
Посещение мастер-классов и творческих встреч осуществляется по предварительной записи. Организаторы просят родителей воздержаться от посещения мероприятий с детьми.
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Фото: группа фестиваля «ВКонтакте».
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