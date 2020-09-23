Стартовал проект для молодых музыкантов «Академия звука»

Проект состоит из конкурса, двух музыкальных лагерей и финального концерта. Команда «Академии звука» объявляет о старте отборочного этапа, по результатам которого 40 человек смогут пройти бесплатное двухнедельное обучение у авторитетных экспертов, а также получат возможность записать свой трек и выступить на концерте в Санкт-Петербурге. Кроме того, один из участников проекта получит контракт с ТНТ MUSIC, по условиям которого снимет клип.

К конкурсу допускаются музыканты старше 18 лет. Для участия необходимо выложить видеозапись своего выступления с авторской песней в любом жанре длительностью не больше полутора минут во «ВКонтакте» и добавить хэштэг #АкадемияЗвука.

На втором этапе жюри определят 40 лучших треков-заявок, авторы которых попадут в двухнедельные музыкальные лагеря в Нижнем Новгороде и Новосибирске. Каждый день под руководством звездных наставников участники проекта будут работать над своим песнями на студиях звукозаписи, готовиться к живым выступлениям на специализированных базах и узнавать новое в лекториях.

В конце курса звездные наставники и эксперты выберут 20 самых перспективных учеников, которые выступят на финальном концерте в Санкт-Петербурге. Там зрители определят 10 лучших музыкантов, каждый из которых получит контракт с международным дистрибьютором на выпуск и продвижение записанного в рамках конкурса трека.

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Фото: pexels.