В Нижнем пройдет «Неделя здоровья»

Всероссийская акция «Неделя здоровья» пройдет в Нижегородской области с 23 по 25 сентября. В прямом эфире специалисты нижегородского минздрава ответят на вопросы жителей города, каждая онлайн-встреча будет посвящена определенной теме — борьба с болезнями сердца и сосудов, онкология, заболевания органов дыхания, оказание первой медицинской помощи.

Первый прямой эфир пройдет 23 сентября в 15:00 по ссылке. Откроет серию онлайн-встреч онколог Сергей Гамаюнов, он расскажет нижегородцам про онкологические заболевания — можно ли уберечься от рака, как работает современное лечение и почему болезнь возвращается.

Онлайн-трансляции пройдут на YouTube-канале министерства здравоохранения Нижегородской области, пользователи смогут присылать вопросы в режиме онлайн или в социальные сети министерства.

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Фото: pexels.