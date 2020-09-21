Нижегородцев научат правильно разводиться

Из-за низкой культуры развода, связанной с традиционными национальными особенностями, развод в России часто превращается в настоящую трагедию, хотя его истинное назначение состоит в том, чтобы как раз пресечь трагедию несчастливого брака.

В проекте «Культура развода» прекращение отношений рассматривается как навык, который можно приобрести и прокачать. Авторы делятся профессиональным опытом, юридическими инструментами и неочевидными психологическими практиками, которые меняют качество бракоразводного процесса.

Адвокат и психолог проводят прямые эфиры, каждый из которых посвящен отдельной теме.

Расписание прямых эфиров:

Четверг, 24 сентября 20:00 — Кризис: прожить или выйти; процессуальная карта развода.

Четверг, 1 октября 20:00 — Ваши дети и Суд. Что и как сказать ребенку?

Четверг, 8 октября 20:00 — Раздел имущества. Имущество, как орудие мести.

Четверг, 15 октября 20:00 — Новая жизнь или бег по кругу? Взаимоотношения сторон после расторжения брака.

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Фото: pexeles