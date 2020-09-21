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Тотальный диктант в Нижнем Новгороде пройдет 17 октября

17 октября в 14:00 в Нижнем пройдет Тотальный диктант — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру, каждый может прийти и проверить уровень своей грамотности.  

В этом году из-за тяжелой эпидемиологической ситуации появилось целых три варианта написания текста: очно на небольших площадках города, онлайн на сайте и в новом формате #пишемдома. Для всех, кто выберет третий вариант необходимо получить ручку и бланк в пункте выдачи.

Как написать диктант дома:

  • С 7 сентября по 16 октября получите ручку и бланк в пункте выдачи или распечатайте бланк дома; 
  • 8–16 октября зарегистрируйтесь на площадке #пишемдома;
  • 17 октября подключитесь к онлайн-марафону Тотального диктанта и в 14:00 напишите диктант;
  • До 20 октября сдайте диктант на любой площадке, где была организована выдача бланков или отправьте текст в хорошем качестве на адрес x.demeneva@gmail.com, кроме того можно дождаться разбора диктанта на сайте и проверить свою работу самостоятельно.

Пункты выдачи бланков и ручек:

  • ИЦАЭ, улица Семашко, 7б;
  • ТЦ «Жар-Птица», площадь Советская, 5;
  • клуб «Башня Мага», улица Большая Покровская, 19;
  • ИФИЖ ННГУ, улица Большая Покровская, 37;
  • музей «Нижегородская радиолаборатория», Верхне-Волжская набережная, 5;
  • ЦРБ имени Короленко, улица Родионова, 199;
  • магазины сети «Умная игрушка».

 

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Фото: https://vk.com/totaldict

Анна Ефимычева,
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