17 октября в 14:00 в Нижнем пройдет Тотальный диктант — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру, каждый может прийти и проверить уровень своей грамотности.
Тотальный диктант в Нижнем Новгороде пройдет 17 октября
В этом году из-за тяжелой эпидемиологической ситуации появилось целых три варианта написания текста: очно на небольших площадках города, онлайн на сайте и в новом формате #пишемдома. Для всех, кто выберет третий вариант необходимо получить ручку и бланк в пункте выдачи.
Как написать диктант дома:
- С 7 сентября по 16 октября получите ручку и бланк в пункте выдачи или распечатайте бланк дома;
- 8–16 октября зарегистрируйтесь на площадке #пишемдома;
- 17 октября подключитесь к онлайн-марафону Тотального диктанта и в 14:00 напишите диктант;
- До 20 октября сдайте диктант на любой площадке, где была организована выдача бланков или отправьте текст в хорошем качестве на адрес x.demeneva@gmail.com, кроме того можно дождаться разбора диктанта на сайте и проверить свою работу самостоятельно.
Пункты выдачи бланков и ручек:
- ИЦАЭ, улица Семашко, 7б;
- ТЦ «Жар-Птица», площадь Советская, 5;
- клуб «Башня Мага», улица Большая Покровская, 19;
- ИФИЖ ННГУ, улица Большая Покровская, 37;
- музей «Нижегородская радиолаборатория», Верхне-Волжская набережная, 5;
- ЦРБ имени Короленко, улица Родионова, 199;
- магазины сети «Умная игрушка».
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Фото: https://vk.com/totaldict
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