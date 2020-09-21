Тотальный диктант в Нижнем Новгороде пройдет 17 октября

В этом году из-за тяжелой эпидемиологической ситуации появилось целых три варианта написания текста: очно на небольших площадках города, онлайн на сайте и в новом формате #пишемдома. Для всех, кто выберет третий вариант необходимо получить ручку и бланк в пункте выдачи.

Как написать диктант дома:

С 7 сентября по 16 октября получите ручку и бланк в пункте выдачи или распечатайте бланк дома;

8–16 октября зарегистрируйтесь на площадке #пишемдома;

17 октября подключитесь к онлайн-марафону Тотального диктанта и в 14:00 напишите диктант;

До 20 октября сдайте диктант на любой площадке, где была организована выдача бланков или отправьте текст в хорошем качестве на адрес x.demeneva@gmail.com, кроме того можно дождаться разбора диктанта на сайте и проверить свою работу самостоятельно.

Пункты выдачи бланков и ручек:

ИЦАЭ, улица Семашко, 7б;

ТЦ «Жар-Птица», площадь Советская, 5;

клуб «Башня Мага», улица Большая Покровская, 19;

ИФИЖ ННГУ, улица Большая Покровская, 37;

музей «Нижегородская радиолаборатория», Верхне-Волжская набережная, 5;

ЦРБ имени Короленко, улица Родионова, 199;

магазины сети «Умная игрушка».

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Фото: https://vk.com/totaldict