Ученица победителя шоу «Танцы» Кирилла Цыганова поборется за место в последнем сезоне проекта

4 выпуск шоу «Танцы» был богат на участниц из Нижнего Новгорода — Света Гусева, Люба Керичева, Ксюша Горячева. Они показали свои танцевальные навыки и постарались покорить наставников шоу своим профессионализмом.
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4 выпуск шоу «Танцы» был богат на участниц из Нижнего Новгорода — Света Гусева, Люба Керичева, Ксюша Горячева. Они показали свои танцевальные навыки и постарались покорить наставников шоу своим профессионализмом.
Одна из участниц, Люба Керичева, ученица победителя шоу «Танцы» на ТНТ Кирилла Цыганова. «Я занималась у Кирилла, когда только пришла в современные уличные направления. И уже тогда понимала, что этот человек в будущем покорит не только Россию, но и весь танцевальный мир. За Кирилла я очень рада, ни на минуту в его победе не сомневалась. Он пример трудолюбия и искренности», — сообщила танцовщица.
Люба пыталась попасть на шоу «Танцы» и раньше — на первый сезон проекта, но до телекастинга ее не допустили. Сейчас девушка мечтает попасть в команду Егора Дружинина и уже размышляет, что будет делать в случае победы: «Дальше ещё больше танцев! Я мечтаю учиться в лучших танцевальных школах мира».
В 4 выпуске проекта Нижний Новгород представляли четыре участницы, как говорят сами танцовщицы они не соперницы, они все друг друга поддерживают и желают только победы.
«Этот выпуск был важным событием в моей жизни, невероятно крутые ребята собрались на одной сцене. Всё разные, но очень талантливые. Ведь все мы танцуем, чтобы нести добро и любовь в этот мир», — поделилась нижегородка.
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