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Фестиваль исторической реконструкции «Приволжский штандарт» пройдет онлайн

19 и 20 сентября фестиваль исторической реконструкции «Приволжский штандарт» пройдет онлайн. Жителей региона ждут онлайн-лекции, викторины на историческую тематику, мастер-классы и зрелищные бои. 

 

«Приволжский штандарт» пройдет в Нижнем в 13 раз, в этот раз у гостей мероприятия не будет возможности прикоснуться к декорациям и костюмам, но организаторы пообещали «глубокое погружение» в историю.

Полная программа онлайн-фестиваля:
 

19 сентября (суббота)

  • 10:00 — Интервью с Варягами;
  • 10:15 — Мини-лекция об основании Нижнего Новгорода;
  • 10:30 — Пресс-конференция. Торжественное открытие фестиваля;
  • 11:00 — Мастер-класс по средневековым ремеслам;
  • 12:30 — Стрим: сражения раннего средневековья;
  • 15:00 — Стрим: исторические танцы XVIII века;
  • 15:30 — Мастер-класс по ремеслам смутного времени;
  • 16:00 — Стрим: Реконструкция сражений 17 век;
  • 17:30 — Интервью с реконструкторами смутного времени;
  • 18:00 — Стрим: Концерт исторической музыки;
  • 19:00 — Завершение 1-го дня фестиваля.

20 сентября (воскресенье) 

  • 10.00 — Интервью с реконструкторами эпохи средневековья;
  • 11.00 — Стрим: Древний Рим;
  • 12.30 — Прямая трансляция. Турнир Средние века;
  • 14.30 — Стрим: Средневековые ремесла;
  • 16:00 — Интервью с реконструкторами Древнего Рима;
  • 16:30 — Круглый стол о перспективах исторической реконструкции;
  • 17:00 — Стрим: Концерт исторической музыки;
  • 18:00 — Завершение работы фестиваля.

Подробную информацию о фестивале «Приволжский штандарт» можно узнать на сайте.

 

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Фото: группа фестиваля «ВКонтакте». 

Анна Ефимычева,
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