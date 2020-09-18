Фестиваль исторической реконструкции «Приволжский штандарт» пройдет онлайн

«Приволжский штандарт» пройдет в Нижнем в 13 раз, в этот раз у гостей мероприятия не будет возможности прикоснуться к декорациям и костюмам, но организаторы пообещали «глубокое погружение» в историю.

Полная программа онлайн-фестиваля:



19 сентября (суббота)

10:00 — Интервью с Варягами;

10:15 — Мини-лекция об основании Нижнего Новгорода;

10:30 — Пресс-конференция. Торжественное открытие фестиваля;

11:00 — Мастер-класс по средневековым ремеслам;

12:30 — Стрим: сражения раннего средневековья;

15:00 — Стрим: исторические танцы XVIII века;

15:30 — Мастер-класс по ремеслам смутного времени;

16:00 — Стрим: Реконструкция сражений 17 век;

17:30 — Интервью с реконструкторами смутного времени;

18:00 — Стрим: Концерт исторической музыки;

19:00 — Завершение 1-го дня фестиваля.

20 сентября (воскресенье)

10.00 — Интервью с реконструкторами эпохи средневековья;

11.00 — Стрим: Древний Рим;

12.30 — Прямая трансляция. Турнир Средние века;

14.30 — Стрим: Средневековые ремесла;

16:00 — Интервью с реконструкторами Древнего Рима;

16:30 — Круглый стол о перспективах исторической реконструкции;

17:00 — Стрим: Концерт исторической музыки;

18:00 — Завершение работы фестиваля.

Подробную информацию о фестивале «Приволжский штандарт» можно узнать на сайте.

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Фото: группа фестиваля «ВКонтакте».