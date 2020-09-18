19 и 20 сентября фестиваль исторической реконструкции «Приволжский штандарт» пройдет онлайн. Жителей региона ждут онлайн-лекции, викторины на историческую тематику, мастер-классы и зрелищные бои.
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19 и 20 сентября фестиваль исторической реконструкции «Приволжский штандарт» пройдет онлайн. Жителей региона ждут онлайн-лекции, викторины на историческую тематику, мастер-классы и зрелищные бои.
«Приволжский штандарт» пройдет в Нижнем в 13 раз, в этот раз у гостей мероприятия не будет возможности прикоснуться к декорациям и костюмам, но организаторы пообещали «глубокое погружение» в историю.
Полная программа онлайн-фестиваля:
19 сентября (суббота)
20 сентября (воскресенье)
Подробную информацию о фестивале «Приволжский штандарт» можно узнать на сайте.
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Фото: группа фестиваля «ВКонтакте».
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