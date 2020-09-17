В «Орленке» покажут программу Манхэттенского фестиваля короткометражного кино

С 1 октября в России представят новую программу Манхэттенского фестиваля короткометражного кино и проведут голосование за лучшую работу. За зрительское признание поборются 9 короткометражек из разных стран. Фильмы Manhattan Short демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
В России с 1 октября в кинотеатрах, арт-пространствах, музеях покажут новую программу Манхэттенского фестиваля короткометражного кино. В «Орлёнке» фестивальную программу можно будет увидеть и проголосовать с 1 по 7 октября. За зрительскую любовь поборются 9 короткометражек из России, Австралии, Палестины, Финляндии, Ирана, Израиля, Македонии, США и Франции.
15 лет Manhattan Short приходит в нашу страну, но только в третий раз российская картина попадает в список финалистов. Драма Никиты Хозяинова «Прости меня, пёс» рассказывает о преуспевающем бизнесмене, который оказываясь на границе жизни и смерти, встречает своего старого пса, которого он когда-то бросил у ворот приюта — этот разговор меняет его жизнь.
1 ноября 2020 года огласят результаты зрительского голосования.
Программа фестиваля:
- Безопасное пространство — режиссер Джейк Робб (Австралия);
- Подарок — режиссер Фарах Набулси (Палестина);
- Палочка — режиссер Теппо Айраксинен (Финляндия);
- Экзамен — режиссер Сония К. Хадад (Иран);
- Прости меня, пес — режиссер Никита Хозяинов (Россия);
- Белый глаз — режиссер Томер Шушан (Израиль);
- Наклейка — режиссер Георгий М. Унковский (Македония);
- Два мальчика — режиссер Фарбод Хоштинат (США);
- Маэстро — режиссер Иллоджик (Франция).
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