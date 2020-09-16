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В Нижнем представили программу фестиваля INTERVALS TEASER

Организаторы INTERVALS TEASER рассказали о программе фестиваля. Медиавыставка по традиции будет проходить в историческом центре Нижнего Новгорода на протяжении трех недель.

  • Евгений Егоров

Фестиваль станет анонсом масштабного события INTERVALS 2021, которое входит в программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода. На нем покажут работы мировых медиахудожников и представят образовательную онлайн–программу. Планируется проведение трех лекции в формате live-трансляций, где лекторами выступят ведущие специалисты индустрии и кураторы образовательных программ медиа-арта.

Полная программа фестиваля: 

  • с 24 по 27 сентября — показ инсталляций на фасаде гостиницы «Октябрьская»  Laszlo Zsolt Bordos (Будапешт), Katerina Pits (Москва), KEDR (Москва);
  • С 1 по 4 октября — инсталляция Cao Yuxi (Нью-Йорк) в первом павильоне Нижегородской ярмарки;
  • С 8 по 11 октября — показ инсталляций Ивана Горохова (Воронеж), Сергея Лободина (Москва) на фасаде Ромодановского вокзала;
  • с 24 сентября — инсталляция студии Dreamlaser (Нижний Новгород) на набережной Федоровского.

 

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Фото: Instagram INTERVALS.

 

Анна Ефимычева,
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