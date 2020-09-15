В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль текстов об искусстве «Вазари»

Седьмой фестиваль текстов об искусстве «Вазари» пройдет 18–20 сентября и будет посвящен идеям и практикам современного искусствознания. Все лекции и дискуссии будут транслироваться на сайте мероприятия.
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Седьмой фестиваль текстов об искусстве «Вазари» пройдет 18–20 сентября и будет посвящен идеям и практикам современного искусствознания. Все лекции и дискуссии будут транслироваться на сайте мероприятия.
В 2020 году фестиваль пройдет уже в седьмой раз. Вместе с экспертами зрителям предстоит поразмышлять о современном искусствознании.
В программе фестиваля:
Нижегородцев также ждут лекции, встречи с художниками, презентации и вечерний концерт. Все лекции будут транслироваться на сайте фестиваля для тех, кто не сможет их посетить.
Вход на мероприятие свободный, но из-за пандемии число посетителей ограничено, поэтому требуется предварительная регистрация.
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Фото: группа «Вазари» «ВКонтакте».
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