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В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль текстов об искусстве «Вазари»

Седьмой фестиваль текстов об искусстве «Вазари» пройдет 18–20 сентября и будет посвящен идеям и практикам современного искусствознания. Все лекции и дискуссии будут транслироваться на сайте мероприятия.

 

 

В 2020 году фестиваль пройдет уже в седьмой раз. Вместе с экспертами зрителям предстоит поразмышлять о современном искусствознании. 

В программе фестиваля:

  • книжная ярмарка;
  • интеллектуальная платформа с дискуссиями, круглыми столами, лекциями, чтениями и экскурсиями;
  • событийная программа с концертами и спектаклями;
  • образовательная программа для детей и их родителей, представляющая методики популяризации искусства.

Нижегородцев также ждут лекции, встречи с художниками, презентации и вечерний концерт. Все лекции будут транслироваться на сайте фестиваля для тех, кто не сможет их посетить.

Вход на мероприятие свободный, но из-за пандемии число посетителей ограничено, поэтому требуется предварительная регистрация.

 

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Фото: группа «Вазари» «ВКонтакте».

 

Анна Ефимычева,
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