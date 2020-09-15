В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль текстов об искусстве «Вазари»

В 2020 году фестиваль пройдет уже в седьмой раз. Вместе с экспертами зрителям предстоит поразмышлять о современном искусствознании.

В программе фестиваля:

книжная ярмарка;

интеллектуальная платформа с дискуссиями, круглыми столами, лекциями, чтениями и экскурсиями;

событийная программа с концертами и спектаклями;

образовательная программа для детей и их родителей, представляющая методики популяризации искусства.

Нижегородцев также ждут лекции, встречи с художниками, презентации и вечерний концерт. Все лекции будут транслироваться на сайте фестиваля для тех, кто не сможет их посетить.

Вход на мероприятие свободный, но из-за пандемии число посетителей ограничено, поэтому требуется предварительная регистрация.

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Фото: группа «Вазари» «ВКонтакте».