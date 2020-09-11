В Нижнем пройдет соревнование «Цифровой прорыв»

На региональном полуфинале конкурса пройдут мероприятий, посвященные цифровому развитию региона, ключевым трендам, диджитализации бизнеса и государства.

«Цифровой прорыв» — это крупнейшее соревнование для IT-специалистов со всей России, которое ускоряет цифровую трансформацию каждого отдельного региона.

С 12 по 14 сентября 2020 года в Нижнем Новгороде на территории Центра инновационного развития ННГУ имени Лобачевского будет создан центральный цифровой хаб с мультимедийной студией. В нем организуют командную работу экспертов конкурса, которые помогут участникам успешно пройти конкурсные испытания. Команды будут соревноваться дистанционно. В течении 48 часов лучшие специалисты будут решать поставленные задачи, разрабатывать продукты для 9 кейсов от организаций-партнеров конкурса.

В этом году площадка конкурса выступает инструментом для диалога федеральных, региональных властей и представителей бизнеса. На мероприятии эксперты определят барьеры для развития информационных технологий в бизнесе и способы повышения уровня информационной открытости в регионах.

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Фото: pixabay