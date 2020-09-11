В Нижегородской области увеличилось число миллиардеров

Количество нижегородцев-миллиардеров увеличилось в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по Нижегородской области.

Количество миллионеров выросло на 2,7% — теперь доход в миллион рублей насчитывается у 20 400 человек. Кроме того, 15 нижегородцев имеют заработок в миллиард рублей, хотя еще в прошлом году их было 12 человек.

О прибыли более одного миллиона рублей заявили 20 300 нижегородцев — число увеличилось на 2,8%. Миллионеры, задекларировавшие свой доход от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей снизилось на 18%, теперь их 95 человек.

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Фото: pexels.