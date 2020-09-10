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Лаборатория новых медиа объявила open call

До 13 сентября можно подать заявку на участие в проекте лаборатории новых медиа. Проект — это возможность для пишущих авторов рассказать о культурном событии в своем регионе, получить профессиональную поддержку от экспертов и реализовать свой проект.  

 

Новый проект состоит из двух этапов: онлайн-курса и сессии-интенсива в Москве.

Образовательный блок состоит из 16 лекций с практическими заданиями от экспертов, среди которых продюсеры телекомпаний,  YouTube-блогеры, искусствоведы и многие другие. Каждую лекцию сопровождает уникальный визуальный материал, подготовленный профессионалами.

По завершении онлайн-курса эксперты лаборатории отберут 15 лучших проектов для реализации в рамках сессии в Москве, где участники доведут свои работы до совершенства, пройдут дополнительный курс лекций и мастер-классов.

«Вместе с экспертами участники реализуют проект о значимом культурном событии в своем регионе. Это могут быть подкасты, ютуб-шоу, интервью, лонгриды, вообще любые современные медиаформаты», — поделилась Софья Троценко, президент Фонда поддержки современного искусства Винзавод.

Подробная информация о проекте доступна на сайте лаборатории.
 

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Анна Ефимычева,
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