Лаборатория новых медиа объявила open call

До 13 сентября можно подать заявку на участие в проекте лаборатории новых медиа. Проект — это возможность для пишущих авторов рассказать о культурном событии в своем регионе, получить профессиональную поддержку от экспертов и реализовать свой проект.
Новый проект состоит из двух этапов: онлайн-курса и сессии-интенсива в Москве.
Образовательный блок состоит из 16 лекций с практическими заданиями от экспертов, среди которых продюсеры телекомпаний, YouTube-блогеры, искусствоведы и многие другие. Каждую лекцию сопровождает уникальный визуальный материал, подготовленный профессионалами.
По завершении онлайн-курса эксперты лаборатории отберут 15 лучших проектов для реализации в рамках сессии в Москве, где участники доведут свои работы до совершенства, пройдут дополнительный курс лекций и мастер-классов.
«Вместе с экспертами участники реализуют проект о значимом культурном событии в своем регионе. Это могут быть подкасты, ютуб-шоу, интервью, лонгриды, вообще любые современные медиаформаты», — поделилась Софья Троценко, президент Фонда поддержки современного искусства Винзавод.
Подробная информация о проекте доступна на сайте лаборатории.
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