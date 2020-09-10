В лектории «Правда» пройдет выставка фотографий «Минимализм в гта»

На этом мероприятии будут представлены фотографий от различных авторов, объединенные в четыре тематики в антураже классического рэпа.

С 2017 года во «ВКонтакте» ведется сообщество «Минимализм в гта» — альбом скриншотов из игры Grand Theft Auto: San Andreas, вышедшей в 2004 году. Создатель паблика вместе с подписчиками отправляется в уголки Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Лас-Вегаса версии Rockstar, чтобы на камеру протагониста запечатлеть лаконичную городскую архитектуру.

Вход – 199 рублей. В день открытия все, кто нарядится согласно тематике мероприятия, смогут посетить выставку бесплатно.

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Фото:https://www.instagram.com/minimalism_in_gta/