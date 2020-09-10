В Нижнем Новгороде пройдет «Кросс Наций»

19 сентября в Парке Победы на набережной Гребного канала пройдет Всероссийский день бега «Кросс Наций». В забеге может принять участие любой желающий в возрасте от 14 до 65 лет. Соревнования будут проводиться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
В 11:00 будет дан старт первым забегам «Кросса Наций».
Полная программа соревнования, включающая разные дистанции и возрастные группы:
- инклюзивные забеги на 800 м;
- корпоративные забеги в составе команд компаний, предприятий из 10 человек на 1000 метров (18−65 лет);
- забеги на 2000 метров (юноши и девушки 2005−2006 года рождения);
- забеги на 4000 метров (юноши и девушки 2003−2004 года рождения);
- забеги на 8000 метров (2002 года рождения и старше);
- забеги на 10000 метров (2002 года рождения и старше);
Завершатся состязания нулевым забегом сильнейших нижегородских легкоатлетов на дистанции 800 метров, а в 15:30 пройдет церемония награждения победителей эстафеты.
Всем участникам мероприятия при входе на территорию в день соревнования измерят температуру тела.
Подробная информация о соревнованиях и предварительная регистрация — на сайте dayofrun.ru.
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Фото: https://vk.com/run.nnov
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