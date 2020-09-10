В Нижнем Новгороде пройдет «Кросс Наций»

В 11:00 будет дан старт первым забегам «Кросса Наций».

Полная программа соревнования, включающая разные дистанции и возрастные группы:

инклюзивные забеги на 800 м;

корпоративные забеги в составе команд компаний, предприятий из 10 человек на 1000 метров (18−65 лет);

забеги на 2000 метров (юноши и девушки 2005−2006 года рождения);

забеги на 4000 метров (юноши и девушки 2003−2004 года рождения);

забеги на 8000 метров (2002 года рождения и старше);

забеги на 10000 метров (2002 года рождения и старше);

Завершатся состязания нулевым забегом сильнейших нижегородских легкоатлетов на дистанции 800 метров, а в 15:30 пройдет церемония награждения победителей эстафеты.

Всем участникам мероприятия при входе на территорию в день соревнования измерят температуру тела.

Подробная информация о соревнованиях и предварительная регистрация — на сайте dayofrun.ru.



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Фото: https://vk.com/run.nnov