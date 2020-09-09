Нижегородка получила премию L'oreal-Unesco

Дарья работает научным сотрудником в ИПФ РАН с 2016 года. Победительница премии занимается реализацией проекта Российского фонда фундаментальных исследований «Локализованные электромагнитные состояния в нелинейной топологической фотонике».

Кроме нижегородки, лауреатами премии стали участницы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пущино, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Томска и Владивостока.

Выигранную сумму в размере 500 тысяч рублей, победительницы смогут потратить на научную деятельность.

Конкурс L'oreal-Unesco проходит с 2007 года. В нем принимают участие женщины-ученые, которые достигают значимых научных результатов в своих исследованиях.

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Фото: pixabay.