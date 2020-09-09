Нижегородка получила премию L'oreal-Unesco

Ежегодно члены жюри выбирают десять победительниц, которые достигли серьезных результатов в своих научных исследованиях. Нижегородку Дарью Смирнову наградили премией L'oreal-Unesco «Для женщин в науке», она получит 500 тысяч рублей.
Выберите свой город:
Ваш город
Ежегодно члены жюри выбирают десять победительниц, которые достигли серьезных результатов в своих научных исследованиях. Нижегородку Дарью Смирнову наградили премией L'oreal-Unesco «Для женщин в науке», она получит 500 тысяч рублей.
Дарья работает научным сотрудником в ИПФ РАН с 2016 года. Победительница премии занимается реализацией проекта Российского фонда фундаментальных исследований «Локализованные электромагнитные состояния в нелинейной топологической фотонике».
Кроме нижегородки, лауреатами премии стали участницы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пущино, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Томска и Владивостока.
Выигранную сумму в размере 500 тысяч рублей, победительницы смогут потратить на научную деятельность.
Конкурс L'oreal-Unesco проходит с 2007 года. В нем принимают участие женщины-ученые, которые достигают значимых научных результатов в своих исследованиях.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.
Фото: pixabay.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.