Нижегородский пожарный создает масштабное граффити на Окском съезде

В 2019 году на Окском съезде появилось первое граффити из этой серии — изображение пожарных, которое расположилось недалеко от здания Нижегородского ГУ МЧС России. Автор уделил особое внимание деталям, благодаря чему работа смотрится крайне впечатляющей.

Уже летом 2020 года бетонную стену Окского съезда украсили еще несколько работ художника — огромное граффити о работе спасателей при пожаре, обрушении зданий и на воде, дополнила работу надпись «Мы первые приходим на помощь». Арт-объект занимает около 800 квадратных метров.