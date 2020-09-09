Нижегородский пожарный создает масштабное граффити на Окском съезде

Илья Спиченков много лет работает в нижегородском МЧС, поэтому арт-объект посвящен тяжелой работе спасателей. Первая часть рисунка появилась в 2019 году, сейчас же под стрит-арт выделили 800 квадратных метров.
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Илья Спиченков много лет работает в нижегородском МЧС, поэтому арт-объект посвящен тяжелой работе спасателей. Первая часть рисунка появилась в 2019 году, сейчас же под стрит-арт выделили 800 квадратных метров.
В 2019 году на Окском съезде появилось первое граффити из этой серии — изображение пожарных, которое расположилось недалеко от здания Нижегородского ГУ МЧС России. Автор уделил особое внимание деталям, благодаря чему работа смотрится крайне впечатляющей.
Уже летом 2020 года бетонную стену Окского съезда украсили еще несколько работ художника — огромное граффити о работе спасателей при пожаре, обрушении зданий и на воде, дополнила работу надпись «Мы первые приходим на помощь». Арт-объект занимает около 800 квадратных метров.
Вот так рабочий процесс выглядел 20 августа.
А эти снимки запечатлели работу мастера 24 августа.
Самые свежие снимки работы художника на Окском съезде. 7 сентября.
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