Нижегородское бистро «Цейлон» вошло в список Forbes

Бистро «Цейлон» в Нижнем Новгороде вошло в список лучших оригинальных проектов в регионах. Подборка заведения опубликована на сайте Forbes Life.

Автор — шеф-повар Иван Дубков отметил: «Нижний Новгород — новое место силы. Город готовится к празднованию 800-летия в следующем году, а потому все институции и культурные объекты переведены в режим «боевой готовности». В частности, активно развивается гастрономическая жизнь города».

Кроме «Цейлона», автор также выделяет лапшичную«Совок» и бургерную «Салют».

Всего в подборку вошло 12 различных заведений из 9 российских городов. Наибольшее число оригинальных проектов оказалось в Казани.

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Фото: архив бистро «Цейлон» .