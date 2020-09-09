Шеф-повар Иван Дубков выбрал самые яркие и оригинальные гастрономические проекты в российских регионах, куда и вошел нижегородский «Цейлон». Кроме бистро, автор особенно отметил «Совок» и бургерную «Салют»
Нижегородское бистро «Цейлон» вошло в список Forbes
Бистро «Цейлон» в Нижнем Новгороде вошло в список лучших оригинальных проектов в регионах. Подборка заведения опубликована на сайте Forbes Life.
Автор — шеф-повар Иван Дубков отметил: «Нижний Новгород — новое место силы. Город готовится к празднованию 800-летия в следующем году, а потому все институции и культурные объекты переведены в режим «боевой готовности». В частности, активно развивается гастрономическая жизнь города».
Кроме «Цейлона», автор также выделяет лапшичную«Совок» и бургерную «Салют».
Всего в подборку вошло 12 различных заведений из 9 российских городов. Наибольшее число оригинальных проектов оказалось в Казани.
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Фото: архив бистро «Цейлон» .
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