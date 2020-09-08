Акция «Весенняя неделя добра» пройдет в Нижегородской области

Ежегодно акция «Весенняя неделя добра» проходила в апреле, но в 2020 году ее решили перенести на сентябрь из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В ее планах — забота о ветеранах, помощь нуждающимся, экологические и молодежные добровольческие акции.

21 сентября пройдет открытие «Весенней недели добра», в этом году оно совпадает с Международным днем мира, а 23 сентября — в международный день жестовых языков организаторы предлагают поучаствовать во видеофлешмобе с общением на жестовой речи — «Я тебя слышу». 25 сентября — во Всероссийский день бега пройдут мероприятия, посвященные популяризации спорта и здорового образа жизни под общим названием — «Кросс нации».

Поучаствовать в акции «Весенняя неделя добра-2020» приглашаются все заинтересованные организации и инициативные группы Нижегородской области. Для этого необходимо заполнить заявку по ссылке не позднее 17 сентября 2020 года. Подробнее о «Весенней неделе добра» читайте в группе «ВКонтакте».

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Фото: архив группы «Весенняя неделя добра-2020» во «ВКонтакте».