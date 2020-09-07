В «Орленке» покажут 5 фильмов Федерико Феллини

В 2020 году весь мир отмечал столетний юбилей режиссера. Ретроспектива фильмов организована Итальянским институтом культуры в Москве и компанией «ПилотКино» при поддержке посольства Италии. Кроме Нижнего Новгорода ретроспективу покажут всего в четырех российских городах — все картины гости увидят в отреставрированных версиях.

Зрители смогут насладиться первой самостоятельной картиной Феллини в качестве режиссера — «Белый шейх». Кроме того, уже известные в России картины — «Амаркорд» по сценарию Тонино Гуэрры и «Город женщин» с Марчелло Мастроянни в главной роли.

В тоже время покажут фильмы, которые редко встретишь на больших экранах нашей страны — «Маменькины сынки» - один из первых фильмов маэстро, принесших ему венецианского Серебряного льва в 1953 году. Также покажут последнюю работу режиссера — «Голос Луны» —духовное завещание, вышедшее за три года до смерти Феллини. Главная роль досталась Роберто Бениньи, которая до сих пор считается одной из лучших его ролей в кино.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

Фото: сайт kinopoisk.ru