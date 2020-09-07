Нижний вошел в рейтинг лучших российских городов для построения карьеры

Стоит заметить, что практически во всех городах снизилось число горожан, считающих свой город лучшим для карьерного роста. В 2020 году рейтинг уверенно возглавляет Москва, на второй строке — Санкт-Петербург, на третьей — Казань.

Тюмень занимает четвертую позицию, за ней следуют Екатеринбург и Краснодар. Самые низкие оценки карьерных возможностей дали жители Волгограда, Тольятти и Омска.

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Фото: сайт pixabay.