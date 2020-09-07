В Нижегородскую область с середины недели придет похолодание

Как сообщают синоптики , в понедельник, 7 сентября, днем ожидается до +24°C. Ночью похолодает до +12°C. Во вторник, 8 сентября, будет облачно и без осадков, температура воздуха прогреется до +23°C, ближе к вечеру до +16°C.

Со среды, 9 сентября, погода в области существенно испортится — в ночь на среду похолодает до +12°C, днем обещают +13 ℃ и непрекращающийся дождь. В четверг, 10 сентября, потеплеет до +17° без осадков, но холодная погода с дождем вернется в пятницу, 11 сентября, столбики термометров днем вновь опустятся до +13° C.

В ночь на субботу будет пасмурно и холодно до +10° C. Воскресенье, 13 сентября, станет самым солнечным днем на этой неделе – ожидается безоблачное небо и +18° C.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

Фото: сайт pixabay.