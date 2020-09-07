Нижегородское котокафе закрывается и раздает питомцев

Коллектив кафе ведет активный поиск новых хозяев для кошек, которые содержались там четыре с половиной года.

«Это были отличные четыре с половиной года, за которые мы успели осчастливить многих кошек и людей. Мы хотим запомниться местом, где бездомные кошки выглядят домашними, ухоженными, не вызывают тоску и жалость», — сообщается на официальной странице кафе во «ВКонтакте».

Сейчас в «Мурзике» остается еще 8 кошек, которые мечтают найти свой дом. Для знакомства с животными необходимо заполнить анкету и записаться на собеседование.

Котокафе работает последнюю неделю с 14:00 до 20:00 по предварительной записи в сообщения группы или по телефону +79101216150.

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Фото: архив тайм-кафе «Мурзик».