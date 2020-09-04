Вакцина против гриппа доставлена в Нижний Новгород

Первая партия состоит из препаратов «Совигрипп» и «Флю-М». Всего поступило более 440 тысяч доз вакцины. В ближайшее время ее распределят по поликлиникам города.
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Первая партия состоит из препаратов «Совигрипп» и «Флю-М». Всего поступило более 440 тысяч доз вакцины. В ближайшее время ее распределят по поликлиникам города.
В Нижегородской области за счет бюджета планируется привить против гриппа более 1,5 миллиона человек — чуть больше половины населения области. Прививка проводится за счет бюджетных средств, кроме того, за счет организаций и граждан.
Специалисты советует делать прививку:
Вакцинирование проведут в поликлиниках города, для этого необходимо обратиться в медучреждение по месту жительства, либо сделать прививку платно в городских клиниках.
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