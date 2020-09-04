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Вакцина против гриппа доставлена в Нижний Новгород

Первая партия состоит из препаратов «Совигрипп» и «Флю-М». Всего поступило более 440 тысяч доз вакцины. В ближайшее время ее распределят  по поликлиникам города.

 

В Нижегородской области за счет бюджета планируется привить против гриппа более 1,5 миллиона человек — чуть больше половины населения области. Прививка проводится за счет бюджетных средств, кроме того, за счет организаций и граждан.

Специалисты советует делать прививку:

  • детям с 6 месяцев;
  • учащимся школ, студентам;
  • работникам медицинских и образовательных учреждений;
  • беременным и пожилым людям;
  • гражданам, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями.

Вакцинирование проведут в поликлиниках города, для этого необходимо обратиться в медучреждение по месту жительства, либо сделать прививку платно в городских клиниках.

 

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Анна Ефимычева,
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