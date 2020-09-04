Вакцина против гриппа доставлена в Нижний Новгород

В Нижегородской области за счет бюджета планируется привить против гриппа более 1,5 миллиона человек — чуть больше половины населения области. Прививка проводится за счет бюджетных средств, кроме того, за счет организаций и граждан.

Специалисты советует делать прививку:

детям с 6 месяцев;

учащимся школ, студентам;

работникам медицинских и образовательных учреждений;

беременным и пожилым людям;

гражданам, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями.

Вакцинирование проведут в поликлиниках города, для этого необходимо обратиться в медучреждение по месту жительства, либо сделать прививку платно в городских клиниках.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.