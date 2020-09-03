Telegram-канал «Архитектурные излишества» и «Центр 800» запускают проект «Привет, старина!»

Основатель популярного Telegram-канала и одноименного Youtube-канала про архитектуру – историк и создатель множества экскурсионных маршрутов Павел Гнилорыбов.

Первый выпуск видеопрогулок вышел 31 августа и уже доступен на платформе Youtube, ролик можно посмотреть на канале «Архитектурные излишества». В нем Павел исследует архитектуру с точки зрения исторической ценности зданий и рассказывает о «Блиновском пассаже» и Доме Мичурина на Рождественской, мануфактурных складах Нижегородской ярмарки, о водозаборной станции на Стрелке и училище Ломоносова на улице Гоголя.

Выпуски будут выходить раз в две недели.

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