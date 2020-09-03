Фестиваль «АРТиКУЛ 2020» пройдет онлайн

С 18 по 27 сентября II фестиваль творческих проектов «АРТиКУЛ 2020» пройдет в онлайн формате, в течение 10 дней участники проекта представят свое творчество зрительской аудитории.
Выберите свой город:
Ваш город
С 18 по 27 сентября II фестиваль творческих проектов «АРТиКУЛ 2020» пройдет в онлайн формате, в течение 10 дней участники проекта представят свое творчество зрительской аудитории.
Главный проект фестиваля – масштабная выставка нижегородских художников, пропагандирующая идею того, что каждый автор – индивидуален, а его работы это законченный художественный арт-объект. Художники на протяжении фестиваля будут «защищать» свои проекты – проводить мастер-классы и презентации.
Внутри экспозиции пройдут проекты из других сфер искусства – литературные встречи, театральные постановки, концерты, кинопоказы, лекции и многое другое.
Фестиваль «АРТиКУЛ» будет транслироваться в прямом эфире на интернет-площадках Центра Культуры «РЕКОРД».
Участие проектов в фестивале бесплатное.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.