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Фестиваль «АРТиКУЛ 2020» пройдет онлайн

С 18 по 27 сентября II фестиваль творческих проектов «АРТиКУЛ 2020» пройдет в онлайн формате, в течение 10 дней участники проекта представят свое творчество зрительской аудитории.

 

  • Pixabay

Главный проект фестиваля – масштабная выставка нижегородских художников, пропагандирующая идею того, что каждый автор – индивидуален, а его работы это законченный художественный арт-объект. Художники на протяжении фестиваля будут «защищать» свои проекты – проводить мастер-классы и презентации.

Внутри экспозиции пройдут проекты из других сфер искусства – литературные встречи, театральные постановки, концерты, кинопоказы, лекции и многое другое.

Фестиваль «АРТиКУЛ» будет транслироваться в прямом эфире на интернет-площадках Центра Культуры «РЕКОРД».

Участие проектов в фестивале бесплатное.

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Анна Ефимычева,
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