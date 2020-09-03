Фестиваль «АРТиКУЛ 2020» пройдет онлайн

Главный проект фестиваля – масштабная выставка нижегородских художников, пропагандирующая идею того, что каждый автор – индивидуален, а его работы это законченный художественный арт-объект. Художники на протяжении фестиваля будут «защищать» свои проекты – проводить мастер-классы и презентации.

Внутри экспозиции пройдут проекты из других сфер искусства – литературные встречи, театральные постановки, концерты, кинопоказы, лекции и многое другое.

Фестиваль «АРТиКУЛ» будет транслироваться в прямом эфире на интернет-площадках Центра Культуры «РЕКОРД».

Участие проектов в фестивале бесплатное.

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