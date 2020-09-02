Первый международный образовательный конгресс FHUB CONGRESS IVANOVO I пройдет онлайн

С 7 по 12 сентября пройдут лекции и мастер-классы от ведущих международных экспертов в области маркетинга, fashion-индустрии, продвижения, работы с маркетплейсами и международными шоу-румами и многое другое. В рамках образовательного блока от практикующих лидеров отрасли состоятся три международных круглых стола и расскажут истории успеха 10 брендов: ESCADA, HUGO BOSS, ROGOV, LAROOM, SELF-PORTRAIT, MONOCHROME.

Главной целью мероприятия организаторы называют профессиональный рост работников модной индустрии. Кроме того, не последнюю роль играют налаживание международных связей и создание передовых проектов, которые составят серьезную конкуренцию на мировом рынке.

Секретом профессионального успеха поделятся эксперты:

Анна Боброва — PR-директор Собака.ru Нижний Новгород;

Георгий Ростовщиков — генеральный директор Fashion Hub Russia;

Александр Рогов — стилист, телеведущий, основатель бренда Alexander Rogov;

Тим Ильясов — журналист, исследователь моды;

Арсен Айрапетов — управляющий бутиком Brioni, организатор сервиса Made to measure и стилист Филиппа Киркорова;

Лилия Рах — основатель fashion-холдинга Sauvage Group;

Дарья Самкович — основатель I am studio и многие другие.

Регистрация бесплатная и доступна для любого желающего по ссылке. Более подробно ознакомиться со спикерами и программой мероприятия можно здесь.