Первый международный образовательный конгресс FHUB CONGRESS IVANOVO I пройдет онлайн

Главная тема онлайн-конгресса, который сможет посетить любой желающий — «Алгоритм создания бренда» от идеи и трендов до интеграции в российский и международный ритейл.
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Главная тема онлайн-конгресса, который сможет посетить любой желающий — «Алгоритм создания бренда» от идеи и трендов до интеграции в российский и международный ритейл.
С 7 по 12 сентября пройдут лекции и мастер-классы от ведущих международных экспертов в области маркетинга, fashion-индустрии, продвижения, работы с маркетплейсами и международными шоу-румами и многое другое. В рамках образовательного блока от практикующих лидеров отрасли состоятся три международных круглых стола и расскажут истории успеха 10 брендов: ESCADA, HUGO BOSS, ROGOV, LAROOM, SELF-PORTRAIT, MONOCHROME.
Главной целью мероприятия организаторы называют профессиональный рост работников модной индустрии. Кроме того, не последнюю роль играют налаживание международных связей и создание передовых проектов, которые составят серьезную конкуренцию на мировом рынке.
Секретом профессионального успеха поделятся эксперты:
Регистрация бесплатная и доступна для любого желающего по ссылке. Более подробно ознакомиться со спикерами и программой мероприятия можно здесь.
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