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Первый международный образовательный конгресс FHUB CONGRESS IVANOVO I пройдет онлайн

Главная тема онлайн-конгресса, который сможет посетить любой желающий — «Алгоритм создания бренда» от идеи и трендов до интеграции в российский и международный ритейл.

 

  • Официальный сайт FHUB education

С 7 по 12 сентября  пройдут лекции и мастер-классы от ведущих международных экспертов в области маркетинга, fashion-индустрии, продвижения, работы с маркетплейсами и международными шоу-румами и многое другое. В рамках образовательного блока от практикующих лидеров отрасли состоятся три международных круглых стола и расскажут истории успеха 10 брендов: ESCADA, HUGO BOSS, ROGOV, LAROOM, SELF-PORTRAIT, MONOCHROME. 

Главной целью мероприятия организаторы называют профессиональный рост работников модной индустрии. Кроме того, не последнюю роль играют налаживание международных связей и создание передовых проектов, которые составят серьезную конкуренцию на мировом рынке.

Секретом профессионального успеха поделятся эксперты:

  • Анна Боброва — PR-директор Собака.ru Нижний Новгород; 
  • Георгий Ростовщиков — генеральный директор Fashion Hub Russia;
  • Александр Рогов — стилист, телеведущий, основатель бренда Alexander Rogov;
  • Тим Ильясов — журналист, исследователь моды;
  • Арсен Айрапетов — управляющий бутиком Brioni, организатор сервиса Made to measure и стилист Филиппа Киркорова;
  • Лилия Рах — основатель fashion-холдинга Sauvage Group; 
  • Дарья Самкович — основатель I am studio и многие другие.

Регистрация бесплатная и доступна для любого желающего по ссылке. Более подробно ознакомиться со спикерами и программой мероприятия можно здесь.

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Анна Ефимычева,
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