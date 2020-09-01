Светлана Ходченкова провела выходные в Нижнем Новгороде

«Это был удивительный выходной в Нижнем Новгороде! Спасибо моим новым друзьям за невероятные эмоции!» — поделилась Светлана. Кроме того, актриса вместе со съемочной группой появилась в локациях старинной усадьбы Рукавишниковых в Богородском районе и опубликовала серию фотографий с речной прогулки на белоснежной яхте.
Ранее российская певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что скучает по путешествиям в приволжскую столицу и опубликовала фото с живописным видом на собор Александра Невского.
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Фото: Светлана Ходченкова, Instagram
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