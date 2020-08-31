FUTURO снова открывает свои двери

Открытие выставки "Мои комнаты" состоялось в марте текущего года. Но уже в конце месяца галерея закрылась на карантин. На данный момент экспозиция продлена до 11 октября.



Проект Кати Царевой посвящен этике и эстетике пространства. Серия живописных работ, объекты, а также масштабная инсталляция в главном зале раскрывают тему современной переработки наследия архитектуры и дизайна позднего модернизма.



В связи к действующим указом о режиме повышенной готовности, во время посещения галереи необходимо находится в маске. Режим работы остается прежним: вторник - воскресенье с 12 до 20 часов. Выходные - понедельник и вторник. Среда - день бесплатного посещения.