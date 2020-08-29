27 августа в галерее Futuro представители концертных залов, билетных операторов и event-индустрии выступили с обращением к Правительству Нижегородской области о снятии запретов на проведение массовых культурных мероприятий. Многие спикеры намеренно пришли на конференцию в черном - в знак траура по терпящей бедствие сфере развлечений.
#ШоуБезНас: «похороны» event-индустрии
Несмотря на постепенный и вполне успешный переход Нижегородской области на второй этап снятия ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, работники малого бизнеса по-прежнему страдают от недостатка средств к существованию и возможности вернуться к приемлемым условиям труда. Обращение представителей отрасли развлечений и культуры стало отчаянным шагом на пути к публичному диалогу с Правительством региона, которое, по словам выступающих, игнорирует проблемы банкротства и безработицы нижегородцев, занятых в сфере event-индустрии. На конференции были освещены острые проблемы двойных стандартов проведения массовых мероприятий, запреты на проведение масштабных фестивалей, концертов и банкетов, а также условия, при которых вышеперечисленные компании готовы возобновить свою деятельность.
«Сегодня здесь собрались представители концертных агенств, промоутеры, организаторы гастролей, театральных антреприз, менеджеры клубов и дворцов культуры. Все мы бьем тревогу. Мы с вами лишены права на работу. К сожалению, отрасль, которая признана наиболее пострадавшей от пандемии, находится на грани банкротства и краха. В нашем регионе все еще действует режим повышенной готовности и тотальный запрет на организацию культурно-массовых мероприятий. К сожалению, это так. Но мы с вами живем не в закрытом городе и видим как люди свободно посещают рестораны, бары и торговые центры. Ездят без средств индивидуальной защиты в битком набитом общественном транспорте. При этом запрет на нашу деятельность кажется абсурдным.
Люди устали жить в условиях после пандемии. Более полугода как простаивает концертный бизнес в Нижнем Новгороде, но начинают оживать соседние регионы. Уже с сентября в Ижевске, Владимире, Ярославле и Казани открываются концертные площадки, возобновляется культурная жизнь в обществе. Это результат не только ответственного поведения населения, но и успешные действия команды Правительства. Человек не может просто ходить на работу, есть и спать. Люди хотят культурно обогащаться в кругу себе подобных, поддерживать здоровую социальную атмосферу. Мы надеемся, что власти региона нас услышат и мы сможем вернуть культурную жизнь в Нижний Новгород. Поэтому, просим руководство Нижегородской области обратить особое внимание на нашу отрасль и вернуть нам работу.
Хочу отметить, что наша деятельность абсолютно не опаснее ежедневных поездок в метро. Нам нужно вернуть сферу культурно массовых мероприятий!» - обратился к присутствующим генеральный директор «Нижегородконцерта» Александр Бениш.
Текст: Диана Микрюкова
Фото: Александр Шевяков/Geo Pro
«За всеми официальными документами о введенных запретах стоит вполне человеческий момент. В ответ на негативные проявления в адрес концертных организаторов о якобы использовании кровных денег зрителей на свои нужны, хочется ответить, что эти деньги заморожены. Нет даже возможности оперировать этими средствами. Эта ситуация напрямую связывает человека, купившего билет с тем, кто вводил ограничительные меры, а также с разделением доли ответственности за убытки. Будьте добры нести ответственность за те законы и постановления, которые вы принимаете! Почему мы, как представители малого бизнеса, финансово ответственны за то, что не можем работать на протяжении уже шести месяцев. В последние годы Нижний Новгород поднимался с колен в культурном плане силами конкретных людей. Это они, сами, продвигали город. Все, что было интересного в Нижнем, происходило не под знаком Департамента культуры. Все прикольные мероприятия и фестивали создавались мелким, частным бизнесом. "Ипешками", которым сегодня нужно платить налоги и подсчитывать убытки. Декларированное открытие культурных пространств и концертных площадок не приводит к полноценному открытию. Ограничения по заполняемости зала не назовешь иначе как издевательством. Открываться с 50% посадкой это убыточно! Но мы не просим у правительства денег. Мы просим вернуть нам работу.» - высказался о ситуации арт-директор культурного пространства DKRT Игорь Преображенский.
«В Нижнем Новгороде тысячи человек заняты в отрасли организации массовых мероприятий. Это не только огромное количество event-агенств, за ними стоят колоссальное число самозанятых – это ведущие, фотографы, дизайнеры, артисты, музыканты, актеры – люди, которым мы давали работу. Наша отрасль первой взяла на себя удар пандемии. Сейчас даже согласованные до эпидемии мероприятия продолжают двигаться и продлеваться на неопределенный срок. За те полгода, в котором наш бизнес находился на стопе, никто не сидел сложа руки. Мы обращались за поддержкой, о которой говорилось так много. Далеко не все попали под обещанное субсидирование. А те, что добились справедливости, получили средства только за 2 месяца. На местном уровне субсидии почти никем не получены. Мы, как малый бизнес, настолько незащищены и обескровлены, что взываем к властям, не только чтобы продолжить диалог, но и для получении поддержки.» - заявила Елена Шершакова, генеральный директор Агенства «Арт Премиум».
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