ШоуБезНас: «похороны» event-индустрии

​«Сегодня здесь собрались представители концертных агенств, промоутеры, организаторы гастролей, театральных антреприз, менеджеры клубов и дворцов культуры. Все мы бьем тревогу. Мы с вами лишены права на работу. К сожалению, отрасль, которая признана наиболее пострадавшей от пандемии, находится на грани банкротства и краха. В нашем регионе все еще действует режим повышенной готовности и тотальный запрет на организацию культурно-массовых мероприятий. К сожалению, это так. Но мы с вами живем не в закрытом городе и видим как люди свободно посещают рестораны, бары и торговые центры. Ездят без средств индивидуальной защиты в битком набитом общественном транспорте. При этом запрет на нашу деятельность кажется абсурдным.



Люди устали жить в условиях после пандемии. Более полугода как простаивает концертный бизнес в Нижнем Новгороде, но начинают оживать соседние регионы. Уже с сентября в Ижевске, Владимире, Ярославле и Казани открываются концертные площадки, возобновляется культурная жизнь в обществе. Это результат не только ответственного поведения населения, но и успешные действия команды Правительства. Человек не может просто ходить на работу, есть и спать. Люди хотят культурно обогащаться в кругу себе подобных, поддерживать здоровую социальную атмосферу. Мы надеемся, что власти региона нас услышат и мы сможем вернуть культурную жизнь в Нижний Новгород. Поэтому, просим руководство Нижегородской области обратить особое внимание на нашу отрасль и вернуть нам работу.



Хочу отметить, что наша деятельность абсолютно не опаснее ежедневных поездок в метро. Нам нужно вернуть сферу культурно массовых мероприятий!» - обратился к присутствующим генеральный директор «Нижегородконцерта» Александр Бениш.